Die dänische Biotechnologiefirma Zealand Pharma A/S erlebte Ende Februar 2025 eine herausfordernde Marktphase. Am 28. Februar sank die Aktie um 2,98% auf 89,58 EUR. Der negative Trend setzte sich damit fort, nachdem das Unternehmen bereits am 27. Februar einen leichten Kursrückgang von 0,73% verzeichnet hatte. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 6,4 Milliarden Euro bei 71,0 Millionen ausstehenden Aktien. Im letzten Monat verlor der Titel insgesamt 6,69%.

Analysten beginnen Beobachtung

Trotz der aktuellen Kursschwäche scheint das Interesse an dem Biotechnologieunternehmen zu wachsen. Kürzlich nahm die Investmentbank William Blair die Beobachtung von Zealand Pharma mit der Einschätzung "Market Perform" auf. Der Fokus des Unternehmens liegt weiterhin auf der Entwicklung peptidbasierter Arzneimittel für Magen-Darm- und Stoffwechselerkrankungen.

Anzeige

Zealand Pharma A/S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Zealand Pharma A/S-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Zealand Pharma A/S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Zealand Pharma A/S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Zealand Pharma A/S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...