Die SITC International Holdings verzeichnet momentan einen beachtlichen Aufwärtstrend an der Börse. Ende Februar konnte die Aktie einen Kursanstieg von 4,04 Prozent verbuchen und schloss bei 2,32 EUR. Dieser positive Trend fügt sich in die allgemeine Entwicklung des letzten Jahres ein, in dem die Aktie um insgesamt 49,16 Prozent zulegen konnte. Trotz eines leichten Rückgangs von 2,62 Prozent im letzten Monat notiert das Papier derzeit 38,36 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 22,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Bevorstehende Quartalszahlen im Fokus

Anleger richten ihren Blick nun auf den 10. März 2025, wenn das Logistikunternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen wird. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,2 Milliarden Euro und einem für 2025 prognostizierten KGV von 8,25 bleibt die Aktie des Schifffahrtslogistikunternehmens für viele Investoren interessant.

