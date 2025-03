Die Rock Tech Lithium Aktie setzt ihren negativen Trend fort und verzeichnete in den letzten Tagen anhaltende Kursverluste. Am 28. Februar 2025 setzte sich diese Abwärtsbewegung weiter fort, was die Monatsbilanz mit einem Minus von 5,67 Prozent belastet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,683 Euro (Stand: 01. März 2025, 10:18 Uhr) und damit zwar 27,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem Jahreshoch. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 71,2 Millionen Euro.

Wichtige anstehende Termine

In den kommenden Wochen stehen für das Unternehmen bedeutende Ereignisse an. Am 14. März 2025 wird Rock Tech Lithium die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen, gefolgt von einer außerordentlichen Aktionärsversammlung am 18. März 2025. Diese Termine könnten angesichts der jüngsten Entwicklungen und der strategischen Fusion mit der Arcore AG, die einen wichtigen Meilenstein für die europäische Batterieindustrie darstellt, richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung sein.

