Applied Materials Inc. hat am 27. Februar 2025 den Abschluss eines Kreditvertrags in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Der Halbleiterausrüstungsspezialist befindet sich derzeit in einer herausfordernden Marktphase, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelt. Mit dem aktuellen Kurs von 152,42 EUR (Stand: 01. März 2025) verzeichnet das Papier einen monatlichen Rückgang von 13,28 Prozent. Bemerkenswert ist, dass die Aktie nur knapp 3,88 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, das kürzlich bei 158,96 US-Dollar erreicht wurde.

Finanzielle Perspektive

Der Technologiekonzern weist trotz der jüngsten Kursschwäche solide Finanzkennzahlen auf. Mit einem aktuellen KGV von 17,25 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14,27 liegt die Bewertung im branchenüblichen Bereich. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 123,8 Milliarden Euro. Im Februar 2025 hat Applied Materials eine vierteljährliche Dividende von 0,40 USD ausgeschüttet, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

