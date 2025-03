Die TalkPool AG setzt ihren positiven Trend an der Börse fort. Am 28. Februar 2025 verzeichnete die Aktie des IoT-Lösungsanbieters einen deutlichen Anstieg von 4,76 Prozent und erreichte einen Kurs von 0,528 EUR. Dies entspricht einem Plus von 0,024 EUR gegenüber dem Vortag. Die Entwicklung der vergangenen Wochen zeigt ebenfalls eine erfreuliche Tendenz: Innerhalb eines Monats konnte die Aktie um 8,03 Prozent zulegen, während sie im Jahresvergleich sogar ein Plus von 35,18 Prozent aufweist. Trotz der positiven Entwicklung notiert der Kurs noch immer 65,53 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Anstehende Quartalszahlen

Am 14. März 2025 wird TalkPool die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,6 Millionen Euro und 6,8 Millionen ausstehenden Aktien bleibt das Unternehmen ein interessanter Wert im Telekommunikationssektor. Der Anbieter von IoT-Lösungen und weltweiten Dienstleistungen für Telekommunikationsnetzwerke konzentriert sich auf Smart-Home- und Smart-City-Anwendungen.

