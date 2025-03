Die New Gold Aktie verzeichnet zum 01. März 2025 einen aktuellen Kurs von 2,607 EUR und bestätigt damit einen besorgniserregenden Trend. Im letzten Monat hat das Papier des kanadischen Bergbaukonzerns einen Wertverlust von 11,04% erlitten, was die Investoren zunehmend verunsichert. Trotz der jüngsten negativen Entwicklung liegt die Aktie mit 56,46% noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 16,92% unter dem Jahreshöchststand. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 2,1 Milliarden Euro bei 790,9 Millionen ausstehenden Aktien.

Finanzkennzahlen deuten auf Bewertungsprobleme hin

Die aktuellen Finanzkennzahlen von New Gold zeigen gemischte Signale. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt mit 2,23 in einem Bereich, der auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Gleichzeitig weist das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 5,25 einen vergleichsweise niedrigen Wert auf, während das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,10 liegt - deutlich höher als die für 2025 prognostizierte Kennzahl von 7,28.

