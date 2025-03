Der italienische Energiekonzern Eni SpA verzeichnet am 01. März 2025 einen leichten Kursrückgang auf 13,87 Euro, was eine negative Entwicklung im Vergleich zum Vortag darstellt. Dennoch zeigt sich die Aktie im Monatsvergleich mit einem Plus von 3,92 Prozent in einer aufwärtsgerichteten Tendenz. Bemerkenswert ist die aktuelle Bewertung durch Finanzexperten: Sieben von acht Analysten stuften die Aktie im Februar 2025 mit "Kaufen" ein, wobei nur ein einziger Analyst eine "Halten"-Empfehlung aussprach. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 45,7 Milliarden Euro.

Strategische Neuausrichtung im Fokus

Der italienische Energieriese passt seine Unternehmensstrategie aktuell an die veränderten Marktbedingungen an und konzentriert sich verstärkt auf die Aktionärsrendite. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,08 für das laufende Jahr 2025 gilt die Aktie unter Experten als verhältnismäßig günstig bewertet, besonders im Vergleich zu anderen Titeln aus dem Energiesektor.

Anzeige

Eni SpA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Eni SpA-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Eni SpA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Eni SpA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Eni SpA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...