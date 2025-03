Die Fraport Aktie verzeichnet zum 01. März 2025 eine stabile Kursentwicklung und notiert bei 55,35 EUR ohne Veränderung zum Vortag. Der Flughafenbetreiber bewegt sich damit weiterhin in einer interessanten Position - 22,44 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 8,63 Prozent unter dem Jahreshoch. Im Monatsvergleich musste das Papier einen leichten Rückgang von 2,71 Prozent hinnehmen, während die Jahresentwicklung mit einem Plus von 7,34 Prozent durchaus positiv ausfällt. Die Marktkapitalisierung des Frankfurter Flughafenbetreibers beträgt aktuell 5,1 Milliarden Euro.

Wichtige Termine stehen bevor

Für Anleger stehen in den kommenden Wochen bedeutsame Ereignisse an. Am 13. März 2025 wird Fraport die aktuellen Verkehrszahlen veröffentlichen, gefolgt von der Präsentation der Quartalsergebnisse für Q4 2024 am 18. März. Analysten zeigen sich derzeit unentschlossen: Von zwei im Februar aktiven Experten empfiehlt einer die Aktie zu halten, während der andere keine klare Empfehlung ausspricht.

