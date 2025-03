Die Aktie des italienischen Versicherungskonzerns Assicurazioni Generali hielt sich am 1. März 2025 stabil bei 32,04 Euro, nachdem sie im vergangenen Monat einen Zuwachs von 3,78 Prozent verzeichnen konnte. Das Marktumfeld für den Versicherungsriesen gestaltet sich aktuell positiv, was sich auch in den aktuellen Analysteneinschätzungen widerspiegelt: Sechs Experten empfehlen derzeit, die Aktie zu halten, während zwei zum Kauf raten. Mit einer Marktkapitalisierung von 50,3 Milliarden Euro zählt der Konzern zu den Schwergewichten der europäischen Versicherungsbranche.

Anstehende Quartalszahlen im Fokus

In knapp zwei Wochen, am 13. März 2025, wird Assicurazioni Generali die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen und präsentieren. Anleger dürften mit Spannung auf die Zahlen blicken, insbesondere vor dem Hintergrund der beachtlichen Jahresperformance: Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie um 45,68 Prozent zulegen, liegt jedoch noch 2,08 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

