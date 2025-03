Die Carnival-Aktie zeigte sich am 01. März 2025 stabil bei 23,01 EUR, nachdem das Papier am Vortag einen leichten Kursrückgang von 0,10% verzeichnet hatte. Der weltgrößte Kreuzfahrtanbieter musste im vergangenen Monat erhebliche Einbußen hinnehmen - mit einem Minus von 15,32% liegt die Aktie derzeit 19,90% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Besonders bemerkenswert: Trotz der jüngsten Schwäche steht die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 56,64% deutlich im positiven Bereich und notiert 47,64% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Frische Finanzspritze sichert Liquidität

Der Kreuzfahrtriese schloss am 28. Februar 2025 erfolgreich eine Anleiheemission über 1 Milliarde Dollar ab. Diese strategische Finanzierungsmaßnahme dürfte die Liquiditätslage des Unternehmens stärken. Mit einer Marktkapitalisierung von 12,1 Milliarden Euro und aktuellen Kennzahlen wie einem KGV von 13,54 für 2025 bleibt die Aktie für Anleger interessant, die auf eine nachhaltige Erholung des Tourismussektors setzen.

Anzeige

Carnival-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Carnival-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Carnival-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Carnival-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Carnival: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...