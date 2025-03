Die M1 Kliniken AG verzeichnet in den jüngsten Handelstagen eine leichte Schwächephase. Am 28. Februar 2025 schloss die Aktie bei 14,40 EUR, was einem Rückgang von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Im Monatsvergleich steht ein Minus von 1,87 Prozent zu Buche. Bemerkenswert ist jedoch die Jahresentwicklung mit einem Plus von 13,11 Prozent. Derzeit liegt der Kurs 27,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 280,9 Millionen Euro und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von gegenwärtig 0,89 erscheint das Unternehmen nach klassischer Definition unterbewertet. Für 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,00 prognostiziert. Die M1 Kliniken AG hat sich seit 2007 zu einem der führenden Gesundheitsdienstleister in Deutschland im Bereich der plastischen und ästhetischen Medizin entwickelt.

