Die Varta-Aktie steht am Freitagvormittag unter starkem Verkaufsdruck. Im Tradegate-Handel musste das Papier des Batterieunternehmens weitere Verluste hinnehmen und notierte um 09:22 Uhr mit einem Minus von 1,4 Prozent bei 1,52 EUR. Dieser Kursrückgang reiht sich in die negative Entwicklung der letzten Tage ein, nachdem der Wert bereits am Vortag um beträchtliche 9,62 Prozent auf 1,377 EUR gefallen war. Besonders besorgniserregend für Anleger: Die einst als Technologieführer gehandelte Aktie liegt mittlerweile mehr als 1.000 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Bevorstehende Quartalszahlen könnten Klarheit bringen

Mit Spannung blicken Marktbeobachter nun auf den 27. März 2025, wenn Varta seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen wird. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von lediglich 58,8 Millionen Euro und einem extrem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,07 spiegelt die Bewertung die erheblichen Herausforderungen wider, vor denen der Ellwanger Batteriespezialist derzeit steht.

