Die American Express Aktie zeigt sich am 01. März 2025 stabil und notiert bei 289,15 EUR ohne Veränderung zum Vortag. In der vergangenen Woche konnte das Wertpapier des Finanzdienstleisters einen beachtlichen Aufschwung verzeichnen. Am 27. Februar stieg der Kurs um 1,54% auf 286,48 EUR, und an der US-amerikanischen Börse setzte sich dieser positive Trend fort, wo die Aktie zuletzt bei 298,25 US-Dollar gehandelt wurde. Trotz eines Monatsverlusts von 7,04% liegt die Performance im Jahresvergleich mit einem Plus von 41,95% deutlich im positiven Bereich.

Finanzielle Kennzahlen bleiben solide

Die Marktkapitalisierung des Kreditkartenanbieters beläuft sich aktuell auf 203,8 Milliarden Euro. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 20,06 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14,46 präsentiert sich der Finanzriese in einer stabilen Position. Anleger dürften auch die jüngst ausgeschüttete vierteljährliche Dividende von 0,70 USD vom 03. Januar 2025 positiv zur Kenntnis nehmen.

