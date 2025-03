Die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin zeigt sich Anfang März 2025 weiterhin in einer stabilen Position. Der jüngste Handelstag am 1. März schloss mit einem Kurs von 450,36 USD, was einem Anstieg von 0,82% zum Vortag entspricht. Diese positive Entwicklung unterstreicht den anhaltenden Aufwärtstrend des Unternehmens, das derzeit eine Marktkapitalisierung von 102,2 Milliarden Euro aufweist. Trotz eines leichten Rückgangs von 1,75% im vergangenen Monat steht die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 5,28% da und notiert aktuell 6,80% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Führungswechsel im Raumfahrtsektor

Für Aufsehen sorgte zuletzt der Verkauf von Unternehmensanteilen durch Robert M. Lightfoot Jr., Präsident der Raumfahrtabteilung bei Lockheed Martin. Der hochrangige Manager trennte sich von Aktien im Wert von 1,42 Millionen US-Dollar. Diese Transaktion erfolgt in einer Phase, in der der Konzern bei institutionellen Anlegern besonders beliebt ist - rund 75% der Aktien befinden sich in deren Besitz, was die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen kann.

