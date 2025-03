Die Uniqa Insurance Group verzeichnet aktuell einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Wiener Börse. Der Versicherungskonzern erreichte am 27. Februar 2025 mit 8,73 EUR ein neues 5-Jahres-Hoch. Diese positive Entwicklung setzt sich fort, da die Aktie zum 1. März bereits bei 8,82 EUR notierte. Der Kurs konnte innerhalb des letzten Monats um 7,08% zulegen und liegt damit 20,07% über dem 52-Wochen-Tief. Die Marktkapitalisierung des österreichischen Versicherungsriesen beträgt derzeit 2,7 Milliarden Euro.

Anstehende Termine im März

Für interessierte Anleger stehen in den kommenden Wochen wichtige Termine an. Am 13. März 2025 wird Uniqa die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen. Darüber hinaus wird der Versicherungskonzern am 18. März an der Morgan Stanley European Financials Conference teilnehmen und am 26. März beim NATIXIS ESG Fixed Income Virtual Forum vertreten sein. Mit einem KGV für 2025 von 7,63 und einem KUV von 0,54 weist die Aktie derzeit interessante Bewertungskennzahlen auf.

