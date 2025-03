Die Aktie des französischen Automobilzulieferers Valeo verzeichnete am 28. Februar 2025 einen Rücksetzer auf 10,06 EUR und unterschritt damit die wichtige 50-Tage-Linie. Trotz des kürzlich gemeldeten Rückgangs des Nettoergebnisses um 27% für das Geschäftsjahr 2024 hält die US-Bank JPMorgan an ihrer positiven Einschätzung fest. Die Analysten beließen ihre Einstufung für Valeo nach Veröffentlichung der Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem unveränderten Kursziel von 22 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.

Aktuelle Entwicklungen

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden Euro und 244,6 Millionen ausstehenden Aktien bleibt Valeo ein bedeutender Akteur im Automobilzuliefersektor. Der aktuelle Kurs von 10,01 EUR (Stand: 01. März 2025) zeigt zwar eine monatliche Verbesserung von 6,79%, liegt jedoch im Jahresvergleich weiterhin 10,02% im Minus. Die Aktie notiert derzeit 26,27% über ihrem 52-Wochen-Tief, aber noch immer 34,66% unter dem 52-Wochen-Hoch.

