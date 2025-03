Die Kellanova Aktie (ehemals Kellogg) demonstriert aktuell beachtliche Stärke am Markt. Am 01. März 2025 notierte das Papier bei 82,92 USD, was einem Anstieg von 0,39% zum Vortag entspricht. Besonders hervorzuheben ist, dass die Aktie mit dieser Entwicklung ihr neues 52-Wochen-Hoch von 82,85 USD überschritten hat. Die positive Kursentwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, bei der das Wertpapier um 1,58% zulegen konnte. Im Jahresvergleich verzeichnete die Aktie sogar einen beeindruckenden Zuwachs von 50,22%.

Verbesserte Marktposition

Eine kürzlich veröffentlichte Trendauswertung vom 28. Februar 2025 zeigt eine deutliche Verbesserung des Unternehmens im BOTSI®-Advisor Ranking. Die Hochstufung unterstreicht die wachsende Attraktivität des Lebensmittelherstellers für Anleger. Mit einer Marktkapitalisierung von 27,5 Milliarden Euro und einem aktuellen KGV von etwa 21,28 für das laufende Jahr bleibt Kellanova ein bedeutender Akteur im Nahrungsmittelsektor.

