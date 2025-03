DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Das Gold staut sich in London: Warum Banken ihr Gold in die USA schaffen!

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/02.03.2025/09:30) - Der Goldpreis bleibt stark, aber in London droht dem Goldhandel der Infarkt. US-Banken und Broker schaffen ihre physischen Bestände vor Sorge um Zölle auf Metalle nach New York. Die Bank of England kommt mit dem Transport nicht hinterher. Der Druck dürfte noch steigen, nachdem die Vereinigten Staaten nun auch Zölle auf Kupferimporte prüfen. Wir blicken auf drei Aktien, die von den jüngsten Entwicklungen profitieren könnten: Freeport-McMoran, Tesoro Gold und Energy Fuels.

Passagierjets voller Gold

Es mutet schon merkwürdig an, was derzeit in London passiert. Am Flughafen werden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen Passagierjets mit Gold beladen, um die wertvolle Ware nach New York zu bringen. London ist traditionell der weltweit größte Handelsplatz für physisches Gold. In New York wiederum wird an der Future-Börse vor allem Papiergold gehandelt. Doch auch bei Papiergold kann es zu Lieferverpflichtungen kommen. Dementsprechend machen sich viele Goldhändler, insbesondere die großen US-amerikanischen Banken und Broker, wohl Sorgen um Verpflichtungen, die sie aufgrund eines potenziellen Zolls auf die Einfuhr von Edelmetallen leisten müssten und die sie dann teuer zu stehen kommen könnten.

Goldangebot knapp: Bank of England liefert nicht so schnell wie erhofft

Deshalb wird nun physisches Gold in rauen Mengen in die Börsenmetropole am Hudson River geschafft. Laut englischen Medienberichten beträgt die Wartezeit angeblich bereits sechs Wochen, um das Gold auszuliefern. Die Bank of England jedenfalls arbeite genau und könne nicht alle Anfragen auf die Schnelle bedienen, heißt es in Presseberichten. Offizielle Statements sind rar. Wirklich vertrauenserweckend sind zudem derzeit die Gerüchte um Fort Knox nicht. Dort soll das meiste Gold der USA liegen. Präsident Donald Trump wollen nun die Bestände prüfen. Dies befeuert alte Verschwörungstheorien, wonach an diesem legendären Goldlagerplatz überhaupt nicht mehr die Mengen an Gold liegen, die die US-Notenbank Federal Reserve offiziell ausweist.

Kupferinitiative der US-Regierung

Ob die Zölle auf Gold wirklich kommen, das weiß derzeit wohl niemand. Wahrscheinlich weiß das selbst in der US-Regierung keiner. Allerdings lässt die jüngste Initiative Washingtons im Kupfermarkt aufhorchen. So hat US-Präsident Trump eine Untersuchung der Kupferimporte angeordnet, was ein erster Schritt in Richtung möglicher Zölle auf das Metall ist. Regierungsbeamte erklärten, das Weiße Haus wolle Wege finden, um die US-Produktion von Kupfer anzukurbeln, einer Komponente, die für die Herstellung von Stromnetzen, Elektroautos, Schiffen und Datenzentren verwendet wird und die für die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sei. Mit diesem Schritt setzt Trump ein Verfahren in Gang, dass er bereits für die Einführung von Zöllen auf Stahl und Aluminium genutzt hat, und bereitet damit eine neue Front im Handelskrieg vor. Kupfer selbst steht bei den Vereinigten Staaten wie in der Europäischen Union auf der Liste der kritischen Metalle. Schon länger steht man hier in Konkurrenz zu China, dass inzwischen vor allem in Afrika und Südamerika große Vorkommen direkt oder indirekt kontrolliert und selbst der mit Abstand größte Kupferverbraucher der Welt ist.

Wir blicken auf drei Aktien, die von diesen Entwicklungen profitieren könnten.

Freeport-McMoran (37,06 Euro; US35671D8570)

Freeport-McMoRan ist einer der größten Kupferproduzenten der Welt. Das 1987 gegründete Unternehmen mit Konzernsitz in Phoenix entwickelt und betreibt große Minenbetriebe auf der ganzen Welt. Das bekannteste Asset ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eines der größten Gold- und Kupfervorkommen der Welt. Daneben betreibt Freeport unter anderem auch Minen auf dem amerikanischen Kontinent wie die Morenci-Mine in Arizona oder Cerro Verde in Peru. Aktuell kommt die Aktie von Freeport auf einen Börsenwert von rund 53 Mrd. Euro. Zuletzt schwankte das Papier vor allem im Takt der Sorgen vor einer Abschwächung der US-Konjunktur und damit dem Kupferpreis. In den vergangenen Tagen sorgte dann die Meldung über eine Prüfung des Kupfermarktes durch die Amerikaner für satte Kursgewinne. Mit der Aktie setzen Anleger auf eine starke Wirtschaftsentwicklung und höhere Kupferpreise.

Tesoro Gold (0,03 Euro; AU0000077208; ASX: TSO)

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold entwickelt dort das aussichtsreiche El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit über 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich allerdings über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist also bisher nicht ausgeschöpft. An dem Unternehmen hat sich mit Gold Fields ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika bereits beteiligt. Der Bergbauriese betreibt in der Nähe schon eine Goldmine. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär.

Dabei ist das Umfeld für Tesoro gut. El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo neben Gold Fields auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone bereits Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Noch dazu liegt das Vorkommen auf niedriger Höhe nahe der Küste. Laut der aktuellen Scoping-Studie können auf El-Zorro 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Da die Exploration des Geländes aber noch am Anfang steht, sind bei entsprechenden Bohrerfolgen auch größere Mengen möglich. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource zu steigern und auch qualitativ durch Infill-Bohrungen auf eine höhere Ebene zu heben. Die Kasse ist dafür mit rund 4 Mio. Dollar gut gefüllt. Der NAV des Projekts wird auf 302 Mio. US-Dollar geschätzt. Das ist aktuell etwa der zehnfache Börsenwert von Tesoro Gold. Zu beachten ist: Die Scoping-Studie wurde mit einem unterstellten Goldpreis von 1.950 US-Dollar erstellt. Heute steht Gold bei mehr als 2.900 US-Dollar je Unze.

Energy Fuels(4,29 Euro; CA2926717083):

Energy Fuels ist der einzige konventionelle Uranproduzent der USA. Eigentlich müsste die Aktie vom politischen Umfeld und dem steigenden Energiebedarf profitieren. Doch 2024 lief es mäßig, die Papiere verloren mehr als ein Viertel ihres Werts. Eigentlich sollte es in die andere Richtung gehen. Doch bisher scheinen die Anleger die Aktie noch nicht richtig im Blick zu haben. Und auch der aktuell schwache Uranpreis hat sicher nicht geholfen. Allerdings sollte das Unternehmen langfristig von den oben skizzierten politischen Trends profitieren. Dabei wartet Energy Fuels noch mit einem weiteren Bonbon auf. So hat das Unternehmen als eine der ganz wenigen US-Firmen eine Produktion für Seltene Erden in Utah. Da China den Markt dominiert und den Export der Metalle kontrolliert, sollte Energy Fuels auch in diesem Bereich von den geopolitischen Unsicherheiten unserer Zeit profitieren können. Die Aktie gehört auf die Uran- und Seltene Erden-Watchlist. Der Börsenwert beträgt rund 840 Mio. US-Dollar.

---------?

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".???

Tesoro Gold Land: Australien? ISIN:??AU0000077208 https://tesorogold.com.au/ ( https://tesorogold.com.au/ )

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 02, 2025 03:30 ET (08:30 GMT)