Die Snowflake-Aktie verzeichnet eine solide Entwicklung im Vorfeld bedeutender Branchenveranstaltungen. Der aktuelle Kurs liegt bei 170,43 EUR (Stand: 01. März 2025) und hat im letzten Monat einen leichten Rückgang von 4,85 Prozent erfahren. Besonders beachtenswert sind die unmittelbar bevorstehenden Termine: Am 3. März wird Snowflake an der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference teilnehmen, gefolgt von einem Auftritt bei der Citizens JMP Technology Conference am 4. März. Diese Veranstaltungen könnten dem Cloud-Datenunternehmen neue Impulse verleihen, nachdem die Aktie am Donnerstag nach Bekanntgabe der jüngsten Zahlen zeitweise um mehr als 14 Prozent zulegen konnte.

Marktposition und Kennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 56,4 Milliarden Euro zählt Snowflake zu den wichtigen Playern im Cloud-Bereich. Das Unternehmen hat derzeit 330,1 Millionen Aktien im Umlauf. Obwohl die Aktie aktuell 43,23 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, bleibt sie mit 9,58 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was weiteres Steigerungspotenzial andeutet.

Anzeige

Snowflake-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Snowflake-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten Snowflake-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Snowflake-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Snowflake: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...