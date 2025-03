Die Thales-Aktie zeigt sich am 02. März 2025 weiterhin in robuster Verfassung, obwohl der letzte Kurs bei 197,63 EUR einen leichten Rückgang von 0,16% gegenüber dem Vortag darstellt. Der französische Technologiekonzern befindet sich dennoch in einer bemerkenswert positiven Entwicklungsphase - im Monatsvergleich konnte die Aktie ein Plus von 25,52% verzeichnen und liegt mit einem Zuwachs von 43,60% im Jahresvergleich deutlich im positiven Bereich. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,2 Milliarden Euro gehört der Luft- und Raumfahrtspezialist zu den bedeutenden Unternehmen der Branche.

Q4-Ergebnisse stehen bevor

Für Investoren steht ein wichtiger Termin unmittelbar bevor: Am 04. März 2025 wird Thales seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen und präsentieren. Diese Zahlen könnten entscheidende Hinweise auf die weitere Entwicklung des Unternehmens geben, das erst Ende Februar ein neues Allzeithoch von 193,35 EUR erreicht hatte. Trotz des aktuellen Kurses, der 2,29% unter dem 52-Wochen-Hoch liegt, bleibt die Thales-Aktie mit 32,23% über dem 52-Wochen-Tief in einer starken Position.

