Die Hypoport SE verzeichnete am 28. Februar 2025 einen deutlichen Kursrückgang an der Börse. Das Finanztechnologieunternehmen, das digitale Plattformen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft anbietet, setzt damit seinen negativen Trend der letzten Zeit fort. Der aktuelle Kurs liegt bei 198,25 EUR (Stand: 01. März 2025), was einem Monatsverlust von 3,69 Prozent entspricht. Trotz einer positiven Jahresentwicklung von +2,85 Prozent bleibt die Aktie mit 76,14 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Bevorstehende Quartalszahlen

Am 10. März 2025 wird Hypoport seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen und präsentieren. Diese Zahlen könnten für Anleger richtungsweisend sein, nachdem zwei Analysten im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Hypoport-Aktie aktualisiert haben. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Euro und einem berechneten KGV von 67,65 bleibt die weitere Entwicklung der rund 2.000 Mitarbeiter starken Unternehmensgruppe abzuwarten.

