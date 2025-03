Die Deutsche Telekom AG intensiviert ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm und setzt damit ein deutliches Signal an den Kapitalmarkt. Im Zeitraum vom 24. bis 28. Februar 2025 erwarb der Telekommunikationskonzern insgesamt 972.915 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 34,44 Euro. Das Gesamtvolumen dieser Transaktionen belief sich auf rund 33,5 Millionen Euro. Seit Beginn des aktuellen Rückkaufprogramms Anfang Januar 2025 hat das Bonner Unternehmen damit bereits über 9,12 Millionen eigener Aktien über die Frankfurter Wertpapierbörse erworben. Experten werten dies als Vertrauensbeweis der Unternehmensführung in die eigene Geschäftsentwicklung und als positives Signal für Anleger. Der Aktienrückkauf reduziert die Anzahl der am Markt befindlichen Wertpapiere und kann somit zu einer Steigerung des Gewinns pro Aktie führen, was tendenziell den Aktienkurs unterstützt.

Führungskräfte investieren privat

Auch aus den Führungsebenen des DAX-Konzerns gibt es positive Signale für die Aktionäre. Aufsichtsratsmitglied Dr. Reinhard Ploss tätigte jüngst einen signifikanten Aktienkauf im Privatvermögen. Der Aufseher erwarb am 21. Februar Telekom-Aktien im Wert von 98.599,83 Euro zu einem Durchschnittskurs von 34,38 Euro. Solche Insiderkäufe werden von Marktbeobachtern oft als Indikator für die Einschätzung der Unternehmensperspektive durch Führungskräfte gewertet. Im Branchenvergleich steht die Deutsche Telekom derzeit solide da, während kleinere Wettbewerber wie 1&1 noch mit Herausforderungen beim Netzausbau kämpfen. Die Telekom verfügt bereits über eine umfassende Netzinfrastruktur, was ihr im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt deutliche Wettbewerbsvorteile verschafft. Die Investoren scheinen das kontinuierliche Engagement des Managements zu honorieren, und die Aktie zeigt sich in einem schwierigen Marktumfeld vergleichsweise stabil.

