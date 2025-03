Der Windkraftanlagenhersteller sichert sich einen strategisch wichtigen Auftrag für 19 Anlagen in Brasilien, während die Aktie nach Volatilität Erholungspotenzial zeigt.

Die Nordex-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit volatil. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier am Vormittag einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent auf 13,03 EUR. Nach einem 52-Wochen-Hoch von 15,77 EUR im Mai 2024 müsste die Aktie aktuell noch um 21,03 Prozent zulegen, um dieses Niveau wieder zu erreichen. Vom 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR, das Ende Januar 2025 markiert wurde, ist der Kurs derzeit 19,57 Prozent entfernt. Analysten sehen weiterhin Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,03 EUR für den Windkraftanlagenhersteller festgelegt. Die Quartalsbilanz zum Jahresende 2024 zeigt positive Entwicklungen: Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR konnte Nordex einen Umsatz von 2,19 Milliarden EUR verbuchen - ein Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 0,669 EUR je Aktie.

Neuer Großauftrag sichert Auftragsbücher

Ein wichtiger Impuls für die weitere Geschäftsentwicklung könnte ein neuer Großauftrag aus Brasilien sein. Der Windkraft-Spezialist hat von der brasilianischen Energieholding Auren Energia einen bedeutenden Auftrag erhalten. Nordex soll 19 Anlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 112 Megawatt liefern und installieren. Die Turbinen werden im Windpark Cajuína 3 errichtet, der Teil des Cajuína Windkomplexes in Lajes, Rio Grande do Norte ist. Der Auftrag umfasst auch einen Service-Vertrag für zunächst 15 Jahre mit Verlängerungsoptionen auf bis zu 30 Jahre. Die Installation der 5,9-MW-Turbinen auf 120 Meter hohen Betontürmen soll Anfang 2026 beginnen, die Inbetriebnahme ist für Herbst 2026 geplant. Dieser neue Auftrag könnte das Vertrauen der Investoren stärken und die Wachstumsstrategie des Unternehmens untermauern.

