Der Logistikkonzern verzeichnet eine positive Kursentwicklung trotz aktueller Arbeitskämpfe und leichtem Gewinnrückgang im dritten Quartal 2024.

Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnet eine anhaltende Kurserholung, obwohl das Unternehmen mitten in Tarifverhandlungen steckt. Zum Handelsstart am Montagmorgen musste die Aktie zwar leichte Verluste hinnehmen und notierte bei 37,65 EUR, was einem Rückgang von 0,1 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf wurden bereits über 86.500 Aktien gehandelt. Trotz des leichten Rückgangs zeigt der Gesamttrend eine positive Entwicklung. Analysten geben ein mittleres Kursziel von 40,50 EUR an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial darstellt.

Die aktuelle Kursentwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalsergebnisse. Im dritten Quartal 2024 erzielte die DHL Group einen Gewinn je Aktie von 0,64 EUR, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 0,68 EUR darstellt. Gleichzeitig konnte der Umsatz jedoch um 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden EUR gesteigert werden. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,81 EUR. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2024 werden voraussichtlich am 6. März 2025 veröffentlicht.

Tarifkonflikt im Fokus der Anleger

Während die Aktie sich erholt, steht das Unternehmen vor internen Herausforderungen. Die Warnstreiks am vergangenen Freitag und Samstag führten dazu, dass etwa jede zehnte Brief- und Paketsendung nicht zugestellt werden konnte. Die Bonner Logistikgruppe kündigte an, diese Rückstände zügig abzuarbeiten. Heute beginnt die vierte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der DHL Group. Verdi fordert für die rund 170.000 Mitarbeiter eine Lohnerhöhung von sieben Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Unternehmen bietet bislang eine Erhöhung von zunächst 1,8 Prozent und später weiteren 2,0 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten. Die Gewerkschaft erwartet in der zweitägigen Verhandlungsrunde ein verbessertes Angebot der Arbeitgeberseite.

