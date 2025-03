Der Softwareanbieter aus Göppingen verzeichnet Kurszuwächse und übertrifft sein Vorjahrestief um mehr als 25 Prozent. Anleger erwarten gespannt die kommenden Finanzberichte.

Die TeamViewer-Aktie zeigt sich in den aktuellen Handelssitzungen mit einer positiven Tendenz. Im jüngsten Handelsverlauf verteuerte sich das Papier des Göppinger Software-Unternehmens um 1,43 Prozent auf 12,09 Euro. Auch an der XETRA-Börse konnte die Aktie zulegen und notierte mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 12,00 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar einen Höchststand von 12,02 Euro. Das aktuelle Kursniveau liegt damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 8,93 Euro, welches am 20. Dezember 2024 markiert wurde. Zum damaligen Tiefstand beträgt der Abstand mittlerweile beachtliche 25,62 Prozent.

Finanzielle Aussichten und anstehende Berichte

TeamViewer hat kürzlich die Veröffentlichung wichtiger Finanzberichte angekündigt. Am 20. März 2025 werden sowohl der Jahresfinanzbericht als auch der Konzern-Jahresfinanzbericht in deutscher und englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt. Im letzten Quartalsbericht vom 12. Februar 2025 konnte TeamViewer positive Ergebnisse präsentieren. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 176,97 Millionen Euro, was einem Wachstum von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,18 Euro auf 0,22 Euro. Marktexperten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 1,05 Euro. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 veröffentlicht. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 15,57 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs darstellt.

