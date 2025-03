Die SAP-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung an der deutschen Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,8 Prozent auf 269,95 Euro, nachdem das Papier in der Spitze sogar bis auf 270,60 Euro zugelegt hatte. Der Handelstag hatte bei 263,95 Euro begonnen, was bereits auf eine positive Grundstimmung hindeutete. Das Handelsvolumen war mit 344.697 gehandelten Aktien ebenfalls beachtlich. Dieser Anstieg reiht sich in die positive Entwicklung der SAP-Aktie ein, die sich derzeit in komfortabler Entfernung zum 52-Wochen-Tief bewegt. Vom Tiefstand bei 163,82 Euro im April 2024 hat sich das Papier inzwischen um mehr als 39 Prozent erholt. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 283,50 Euro, das Mitte Februar 2025 erreicht wurde, fehlen allerdings noch etwa 5 Prozent.

Analysten bleiben optimistisch für weitere Kursentwicklung

Die positiven Zahlen des letzten Quartals 2024 scheinen das Vertrauen der Anleger zu stärken. SAP konnte seinen Gewinn pro Aktie auf 1,37 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu den 1,02 Euro im Vorjahreszeitraum entspricht. Auch der Umsatz wuchs beachtlich - von 8,47 Milliarden Euro auf 9,38 Milliarden Euro, was einem Plus von knapp 11 Prozent gleichkommt. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von ungefähr 6,28 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 281,11 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie vermuten lässt. Anleger dürfen sich zudem auf Kontinuität bei den Ausschüttungen freuen: Nach einer Dividende von 2,35 Euro im Jahr 2024 prognostizieren Marktbeobachter für dieses Jahr eine leichte Erhöhung auf 2,36 Euro. Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 22. April 2025 veröffentlicht und mit Spannung erwartet.

Anzeige

SAP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SAP-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten SAP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SAP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SAP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...