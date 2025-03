Der Wolfsburger Autokonzern profitiert von geplanten Änderungen in der europäischen Klimapolitik, während die Aktie eine bemerkenswerte Erholung vom Jahrestief zeigt.

Die Volkswagen-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit in positiver Verfassung. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier einen Anstieg von 1,0 Prozent und notierte bei 105,15 EUR. Zeitweise erreichte der Kurs sogar einen Tageshöchststand von 105,30 EUR, nachdem er bei 103,65 EUR in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief: Mit dem aktuellen Kursniveau liegt die VW-Aktie mehr als 33 Prozent über dem Tiefststand von 78,86 EUR, der Ende November 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Hoch von 128,60 EUR, das im April 2024 markiert wurde, besteht allerdings noch eine Differenz von über 22 Prozent. Marktexperten haben für die Volkswagen-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 111,71 EUR ausgegeben, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Entlastung durch geplante CO2-Regeländerung

Eine möglicherweise positive Entwicklung für Volkswagen und andere europäische Automobilhersteller zeichnet sich in der EU-Klimapolitik ab. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorzuschlagen. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Flottengrenzwerte sollen die Unternehmen künftig drei Jahre Zeit bekommen, die Vorgaben zu erfüllen. Diese Flexibilisierung könnte für die angeschlagene Automobilindustrie eine bedeutende Entlastung darstellen, da die zu Jahresbeginn verschärften Grenzwerte und der hinter den Erwartungen zurückbleibende Absatz von Elektrofahrzeugen zu drohenden Strafzahlungen für die Hersteller führen könnten. Zudem plant die EU-Kommission die Gründung einer Industrieallianz zur Förderung des autonomen Fahrens, was mittelfristig weitere Wachstumschancen für den Volkswagen-Konzern eröffnen könnte. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn pro Aktie von 22,02 EUR für Volkswagen, was die fundamentale Stärke des Unternehmens trotz schwieriger Marktbedingungen unterstreicht.

