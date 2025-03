Der US-amerikanische Lebensmittelriese Kroger verzeichnete am Montag einen Kursrückgang von etwa einem Prozent, nachdem bekannt wurde, dass Vorsitzender und Geschäftsführer Rodney McMullen seinen Posten räumen muss. Eine Untersuchung des Vorstands ergab, dass McMullens persönliches Verhalten gegen die unternehmenseigenen Ethikrichtlinien verstieß, was zu seinem sofortigen Rücktritt führte. Das Unternehmen betonte jedoch, dass die fraglichen Verfehlungen weder mit der Geschäftstätigkeit noch mit der Finanzberichterstattung in Zusammenhang stehen und keine weiteren Mitarbeiter involviert waren. Trotz des Führungswechsels gibt sich der Konzern optimistisch und prognostiziert, dass die Jahresergebnisse am oberen Ende der zuvor kommunizierten Erwartungen liegen werden. Die vollständigen Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2024 sowie ein Ausblick für 2025 werden bei der Gewinnmitteilung am 6. März 2025 präsentiert.

Erfahrener Interimsmanager übernimmt Führung

Mit Ronald "Ron" Sargent wurde umgehend ein erfahrener Nachfolger als Interims-CEO und Vorstandsvorsitzender benannt. Sargent, der seit 2006 dem Verwaltungsrat von Kroger angehört und seit 2017 als leitender Direktor fungierte, bringt umfassende Einzelhandelserfahrung mit, unter anderem als ehemaliger Vorsitzender und Geschäftsführer von Staples, Inc. Mark Sutton wurde zum führenden unabhängigen Direktor ernannt, um die Kontinuität in der strategischen Ausrichtung zu gewährleisten. Ein Suchausschuss wurde bereits gebildet und arbeitet mit einer renommierten Personalberatung zusammen, um einen dauerhaften Nachfolger zu finden. Der Führungswechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Kroger als Schlüsselakteur im Lebensmitteleinzelhandel positioniert und täglich Millionen von Kunden bedient. Anleger und Marktbeobachter werden die weitere Entwicklung der Aktie genau verfolgen, wobei die schnelle Ernennung eines erfahrenen Interimsmanagers und die positiven Finanzprognosen kurzfristige Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und Stabilität mildern könnten.

Anzeige

Kroger-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kroger-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten Kroger-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kroger-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kroger: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...