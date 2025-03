DeFi Technologies, ein führendes Finanztechnologieunternehmen im Bereich der dezentralen Finanzen, gab am 3. März die Ernennung von Chase Ergen zum neuen Vorstandsmitglied bekannt. Als visionärer Unternehmer und anerkannte Führungspersönlichkeit im DeFi-Sektor bringt Ergen umfassende Erfahrungen aus der Satellitentechnologie, der IKT-Branche sowie dem institutionellen Finanzwesen mit. Der Sohn des Dish Network-Gründers Charlie Ergen gehörte zu den frühen Anwendern im Kryptowährungsökosystem und sammelte wertvolle Erfahrungen mit Blockchain-Technologie, lange bevor diese im Mainstream ankam. Seine Ernennung folgt dem Rücktritt von Krisztian Toth, der künftig als Berater für das Unternehmen tätig sein wird.

Produktportfolio an der Frankfurter Börse erweitert

Parallel zur personellen Verstärkung kündigte die DeFi-Tochtergesellschaft Valour die Einführung von vier neuen börsengehandelten Produkten (ETPs) an der Frankfurter Börse an. Die neuen Angebote umfassen Valour Dogecoin (DOGE) EUR ETP, Valour Aptos (APT) EUR ETP, Valour Sui (SUI) EUR ETP sowie Valour Render (RENDER) EUR ETP. Diese Erweiterung des Produktportfolios unterstreicht das Engagement des Unternehmens, europäischen Anlegern einen diversifizierten und institutionellen Zugang zum Kryptowährungsmarkt zu ermöglichen. "Nach der erfolgreichen Einführung von 20 Produkten in den nordischen Ländern im Dezember erweitern wir nun unser Angebot in Deutschland um die gefragtesten digitalen Vermögenswerte", erklärte die Leiterin für den nordischen Raum. Die neuen ETPs bieten Investoren die Möglichkeit, in die Performance von Kryptowährungen zu investieren, ohne die Komplexität des direkten Besitzes bewältigen zu müssen, und verfügen über wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühren von 1,9 Prozent.

