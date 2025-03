Die Siemens-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Anstieg und bewegte sich im XETRA-Handel auf 226,35 EUR, was einem Plus von 2,3 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 227,95 EUR, nachdem es bei 221,50 EUR in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 1.094.567 Aktien. Bemerkenswert ist, dass sich der aktuelle Kurs nur noch 0,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 228,30 EUR befindet, welches am 19. Februar 2025 erreicht wurde. Dem gegenüber steht ein 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR vom 6. August 2024, womit der aktuelle Kurs einen komfortablen Abstand von 33,43 Prozent zum Jahrestief aufweist. Diese positive Entwicklung spiegelt das gestiegene Vertrauen der Anleger in die Wertpapiere des Technologiekonzerns wider. Marktbeobachter sehen die robuste Kursentwicklung im Einklang mit der allgemein positiven Stimmung an europäischen Börsen, wo sowohl der STOXX 50 als auch der Euro STOXX 50 mit positiven Vorzeichen schlossen.

Finanzielle Perspektiven und Analystenschätzungen

Im jüngsten Quartalsbericht vom 13. Februar 2025 präsentierte Siemens überzeugende Zahlen für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Quartal. Der Gewinn je Aktie stieg signifikant auf 4,71 EUR, verglichen mit 3,03 EUR im Vorjahresquartal. Dies entspricht einer beeindruckenden Steigerung von über 55 Prozent, obwohl der Umsatz mit 18,35 Milliarden EUR leicht unter dem Vorjahreswert von 18,41 Milliarden EUR lag. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 11,56 EUR je Aktie. Zudem erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 5,35 EUR, nach 5,20 EUR im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel für die Siemens-Aktie liegt aktuell bei 228,44 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 15. Mai 2025 veröffentlicht und könnten weiteren Aufschluss über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

