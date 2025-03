Die MTU Aero Engines Aktie zeigte am Montag eine beeindruckende Performance und verzeichnete im XETRA-Handel deutliche Kurszuwächse. Bereits am Vormittag startete das Papier mit einem Plus von 2,8 Prozent bei 343,30 EUR in den Handelstag. Im Tagesverlauf baute die Aktie ihre Gewinne weiter aus und erreichte am Nachmittag ein Plus von 3,2 Prozent, was einem Kurs von 344,70 EUR entsprach. Das Tageshoch wurde bei 347,90 EUR markiert. Das Handelsvolumen war mit 111.628 gehandelten Aktien beachtlich, was das gesteigerte Interesse der Anleger widerspiegelt.

Der Triebwerkshersteller nähert sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 350,20 EUR, das am 23. Januar 2025 erreicht wurde. Bis zu diesem Höchststand fehlen der Aktie aktuell nur 1,60 Prozent. Besonders bemerkenswert erscheint die Entwicklung im Jahresvergleich: Mit einem 52-Wochen-Tief von 208,70 EUR vom 20. April 2024 hat sich der Kurs um fast 40 Prozent erholt. Diese positive Entwicklung spiegelt das wiedergewonnene Vertrauen der Investoren in den Luftfahrtzulieferer wider.

Ausblick und Analysten-Einschätzungen

Experten sehen für die MTU Aero Engines Aktie weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 354,20 EUR, was einen zusätzlichen Anstieg von knapp 3 Prozent bedeuten würde. Auch die Gewinnerwartungen für das laufende Jahr gestalten sich positiv - Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 13,84 EUR für 2024. Für die Aktionäre dürfte zudem die erwartete Dividendenerhöhung erfreulich sein: Nach einer Ausschüttung von 2,00 EUR im Vorjahr rechnen Experten nun mit einer Dividende von 2,32 EUR je Anteilsschein. Die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse für 2025 ist für den 5. Mai 2025 geplant und wird von Anlegern mit Spannung erwartet. Mit Blick auf die aktuelle Kursentwicklung und die positiven Prognosen bleibt die MTU-Aktie für Anleger weiterhin ein interessantes Wertpapier im DAX.

