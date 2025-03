Der Investment Trust erwirbt 5.813 eigene Stammaktien zu 4.853,04 Pence und meldet einen Nettovermögenswert von 4.956,12 Pence je Anteil zum Monatsende Februar.

Capital Gearing Trust P.L.C. hat am 3. März 2025 bekannt gegeben, dass das Unternehmen 5.813 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 4.853,04 Pence pro Aktie zurückgekauft hat. Diese Aktien werden nun in der Unternehmenskasse gehalten. Nach Abschluss dieser Transaktion besteht das Aktienkapital des Unternehmens aus 18.382.300 ausgegebenen Stammaktien (ohne Berücksichtigung der in der Unternehmenskasse gehaltenen Aktien) und 8.197.963 in der Unternehmenskasse gehaltenen Stammaktien, was insgesamt 26.580.263 ausgegebenen Stammaktien entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Unternehmen beläuft sich nach dieser Transaktion auf 18.382.300. Anleger können diese Zahl als Nenner für Berechnungen verwenden, mit denen sie feststellen können, ob sie ihre Beteiligung am Unternehmen gemäß den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der FCA melden müssen.

Beeindruckende Nettovermögenswerte zum Monatsende

Parallel zum Aktienrückkaufprogramm hat Capital Gearing auch seine aktuellen Nettovermögenswerte veröffentlicht. Zum Geschäftsschluss am 28. Februar 2025 betrug der ungeprüfte Nettovermögenswert pro Stammaktie auf Basis des "Geldkurses" 4.893,56 Pence (nur Kapital) beziehungsweise 4.956,12 Pence (einschließlich Erträge). Diese Werte unterstreichen die solide Vermögensposition des Unternehmens. Zum gleichen Stichtag waren insgesamt 26.580.263 Stammaktien im Umlauf, wovon 8.192.150 Aktien in der Unternehmenskasse gehalten wurden, sodass sich die Gesamtzahl der Stimmrechte im Unternehmen auf 18.388.113 belief. Diese Zahlen spiegeln die aktuellen Eigentumsstrukturen und Stimmrechtsverhältnisse wider und bieten Anlegern wichtige Orientierungspunkte für ihre Investitionsentscheidungen.

