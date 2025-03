Der US-Baumarktkonzern verzeichnet einen Kursgewinn von 0,3 Prozent auf 377,85 EUR und erholt sich deutlich vom Jahrestief mit überzeugenden Geschäftszahlen.

Die Home Depot-Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im aktuellen Handelsverlauf. Im XETRA-Handel konnte der Anteilsschein zuletzt um 0,3 Prozent auf 377,85 EUR zulegen, nachdem er zwischenzeitlich sogar auf 394,85 EUR gestiegen war. Beachtlich ist die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief: Mit dem gegenwärtigen Kurs liegt die Aktie des Baumarktkonzerns rund 27 Prozent über dem tiefsten Stand des vergangenen Jahres, der am 28. Mai 2024 bei etwa 297 Euro notiert wurde. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 412,10 EUR, das Anfang Dezember 2024 erreicht wurde, fehlen dem Papier derzeit noch knapp 9 Prozent. Die positive Tendenz spiegelt sich auch im Handelsvolumen wider - allein im XETRA-Handel wurden bereits über 100 Home Depot-Aktien umgesetzt, während am frühen Montagmorgen die Aktie mit einem deutlichen Plus von 4,8 Prozent in den Handelstag startete.

Dividenden und Geschäftszahlen überzeugen Anleger

Die attraktiven Ausschüttungen des Unternehmens dürften zur positiven Stimmung unter Anlegern beitragen. Nach einer Dividende von 9,00 USD im Vorjahr erwarten Experten für das laufende Jahr eine leichte Erhöhung auf 9,18 USD je Aktie. In den jüngsten Quartalsergebnissen, die Ende Februar veröffentlicht wurden, konnte Home Depot überzeugen: Für das am 31. Januar 2025 abgelaufene Quartal präsentierte der Konzern ein Ergebnis je Aktie von 3,02 USD, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,83 USD darstellt. Gleichzeitig stieg der Umsatz um beeindruckende 14,14 Prozent auf 39,70 Milliarden USD. Die nächsten Finanzzahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 20. Mai präsentiert. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2026 einen Gewinn von 15,11 USD je Aktie, was das langfristige Wachstumspotenzial des Baumarktriesen unterstreicht und die positive Kursentwicklung weiter stützen könnte.

