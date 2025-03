Der Wafer-Produzent erlebte einen bemerkenswerten Börsentag mit 2,1 Prozent Wertsteigerung, während Experten ein signifikantes Kurspotenzial prognostizieren.

Die Siltronic-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursanstieg im XETRA-Handel. Nach einem Eröffnungskurs von 45,36 EUR legte das Wertpapier im Tagesverlauf kontinuierlich zu und erreichte am Nachmittag einen Stand von 46,46 EUR, was einem Plus von 2,1 Prozent entspricht. Im Tageshoch kletterte der Kurs sogar auf 47,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 39.314 Aktien. Bemerkenswert ist dieser positive Trend vor dem Hintergrund der allgemeinen Marktlage, denn sowohl der MDAX als auch der TecDAX zeigten sich in jüngster Zeit schwächer. Die aktuelle Kursentwicklung erfolgt zudem in einer Phase, in der die Siltronic-Aktie noch weit von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt ist. Am 21. März 2024 hatte das Papier mit 89,05 EUR seinen Höchststand erreicht, was einem Abstand von über 90 Prozent zum aktuellen Kursniveau entspricht. Andererseits liegt der aktuelle Kurs etwa 21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 36,44 EUR, welches die Aktie am 4. Februar 2025 markierte.

Finanzergebnisse und Ausblick

Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete der Waferhersteller einen Umsatz von 357,30 Millionen EUR, was einem leichten Anstieg von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Allerdings fiel der Gewinn je Aktie mit 0,60 EUR deutlich niedriger aus als im Vorjahresquartal, als noch 1,10 EUR je Anteilsschein verbucht wurden. Analysten gehen für das Gesamtjahr 2024 von einem Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 62,60 EUR an. Dies würde ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie bedeuten. Für Anleger relevant ist zudem die Dividendenprognose: Während im Jahr 2023 noch 1,20 EUR je Aktie ausgeschüttet wurden, rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer deutlich niedrigeren Dividende von 0,40 EUR. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird am 6. März 2025 erwartet.

