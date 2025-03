Die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms verzeichnete am Montag bemerkenswerte Kursgewinne im NASDAQ-Handel. Das Papier kletterte um 0,2 Prozent auf 669,86 USD, nachdem es zwischenzeitlich sogar auf 681,14 USD gestiegen war. Das Handelsvolumen belief sich auf 467.712 Aktien. Diese positive Entwicklung reiht sich in eine beeindruckende Erholungsphase ein - der aktuelle Kurs liegt 61,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 414,50 USD, das im April 2024 erreicht wurde. Zum Höchststand der vergangenen 52 Wochen fehlen allerdings noch 9,58 Prozent, da die Aktie im Februar 2025 einen Wert von 740,87 USD erreichte. Für das aktuelle Geschäftsjahr prognostizieren Analysten einen Gewinn von 25,21 USD je Aktie und bewerten das Papier im Durchschnitt mit 734,43 USD, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

Wachsende Kritik an Marktmacht der Tech-Giganten

Während Meta an der Börse glänzt, mehren sich die kritischen Stimmen bezüglich der wachsenden Macht großer Technologiekonzerne. Regulierungsbehörden weltweit zeigen sich zunehmend besorgt über die Marktkonzentration im Technologiesektor. Besonders im Fokus stehen Datenschutzpraktiken und algorithmische Entscheidungssysteme. In Großbritannien hat die Datenschutzbehörde Untersuchungen gegen verschiedene Social-Media-Plattformen eingeleitet, wobei der Schutz der Privatsphäre von Kindern im Mittelpunkt steht. Diese regulatorischen Entwicklungen könnten mittelfristig auch Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von Meta haben, das maßgeblich auf personalisierter Werbung basiert. Trotz dieser Herausforderungen zeigen die aktuellen Quartalszahlen die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens: Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal um beachtliche 20,63 Prozent auf 48,39 Milliarden USD, während sich das Ergebnis je Aktie auf 8,24 USD verbesserte - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 5,46 USD im Vorjahreszeitraum.

