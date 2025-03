Das kanadische Blockchain-Unternehmen verstärkt seinen Verwaltungsrat mit Finanzexperte Luis Berruga und kooperiert mit Neptune Digital Assets für optimiertes Solana-Staking.

Sol Strategies Inc. (CSE: HODL) (OTCQX: CYFRF), ein führendes kanadisches Unternehmen im Bereich der Blockchain-Infrastruktur mit Fokus auf das Solana-Ökosystem, verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung durch strategische Partnerschaften und die Erweiterung seines Führungsteams. Das Unternehmen gab kürzlich die Ernennung von Luis Berruga, Gründer und Managing Partner von LBS Capital, zum Mitglied des Verwaltungsrats bekannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in globalen ETF-Märkten und traditioneller Finanzwirtschaft wird Berrugas umfassendes Fachwissen entscheidende Einblicke und Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten bieten, während Sol Strategies seine Wachstumsstrategie fortsetzt und die Entwicklung seiner institutionellen Solana-Staking-Plattform vorantreibt. Während seiner 10-jährigen Tätigkeit bei Global X ETFs hatte Berruga mehrere Führungspositionen inne und war maßgeblich am Ausbau des Vermögens unter Verwaltung von 2 Milliarden US-Dollar Anfang 2014 auf 45 Milliarden US-Dollar Ende 2023 in den USA und 80 Milliarden US-Dollar weltweit beteiligt. Seine Expertise in der traditionellen Vermögensverwaltung und seine tiefen Beziehungen zu globalen Wirtschaftsführern passen perfekt zur Vision von Sol Strategies, eine führende institutionelle Solana-Staking-Plattform zu schaffen.

Expansion durch neue Kooperationen im Blockchain-Sektor

Parallel dazu hat Sol Strategies eine bedeutende Partnerschaft mit Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) bekannt gegeben, die beiden Unternehmen zugute kommt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Neptune Solana (SOL) mit Sol Strategies staken und dabei die fortschrittliche Blockchain-Infrastruktur des Unternehmens nutzen, um die Effizienz zu maximieren. Besonders bemerkenswert ist, dass Neptune über die standardmäßigen Staking-Belohnungen hinaus auch einen Anteil an den Validator-Block-Rewards erhält - ein Vorteil, der normalerweise nur Validator-Betreibern vorbehalten ist. Diese innovative Umsatzbeteiligungsstruktur verbessert die Staking-Renditen von Neptune und diversifiziert gleichzeitig die Einnahmequellen. Leah Wald, CEO von Sol Strategies, betonte die strategische Bedeutung dieser Zusammenarbeit und hob hervor, dass Neptunes Fachwissen und langfristiges Engagement für das Wachstum digitaler Vermögenswerte das Unternehmen zu einem idealen Partner machen, während Sol Strategies institutionelle Staking-Möglichkeiten weiter ausbaut. Diese Entwicklungen unterstreichen die führende Position von Sol Strategies im dynamischen Blockchain-Sektor und das anhaltende Bestreben, durch technologische Innovationen und strategische Partnerschaften nachhaltiges Wachstum zu fördern.

