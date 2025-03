Der Zahlungsdienstleister zeigt trotz Tagesschwankungen Erholungszeichen mit 29% Zuwachs über dem Jahrestief, während Analysten optimistisch auf die kommenden Quartalszahlen blicken.

Die PayPal-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag wechselhafte Kursbewegungen im XETRA-Handel. Nach einem positiven Start in den Tag mit einem Kursgewinn von 1,1 Prozent auf 68,59 EUR am Vormittag, setzte sich dieser Trend zunächst fort und erreichte am Mittag einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 68,49 EUR. Das Tageshoch wurde bei 68,70 EUR markiert. Im weiteren Tagesverlauf kehrte sich die Entwicklung jedoch um, und die Aktie schloss den Nachmittag mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 67,66 EUR. Zwischenzeitlich weiteten sich die Kursverluste sogar bis auf ein Tagestief von 67,59 EUR aus. Mit einem Handelsvolumen von mehr als 27.000 Aktien zeigte das Papier eine moderate Marktaktivität.

Jahresentwicklung und Ausblick

Trotz der aktuellen Tagesschwankungen bewegt sich die PayPal-Aktie derzeit in einem interessanten Spannungsfeld zwischen historischen Tiefs und potenziellen Erholungschancen. Mit dem aktuellen Kurs notiert das Papier rund 29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 52,44 EUR, das am 27. Juli 2024 erreicht wurde. Allerdings liegt der Kurs noch immer etwa 33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 91,14 EUR vom 4. Februar 2025, was auf erhebliches Aufholpotenzial hindeutet. Die Geschäftszahlen zum jüngsten Quartal zeigten gemischte Signale: Bei einem Umsatzanstieg von 3,7 Prozent auf 8,33 Milliarden USD sank der Gewinn je Aktie von 1,30 USD im Vorjahresquartal auf 1,12 USD. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten dennoch mit einem Gewinn von 5,04 USD je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 30. April 2025 erwartet werden, könnten wichtige Impulse für die weitere Kursentwicklung liefern.

