Hochrangige Manager des Medizintechnikunternehmens trennen sich von Unternehmensanteilen im Millionenwert, während die Geschäftskennzahlen alle Prognosen übertreffen.

Merit Medical Systems Inc., ein Medizintechnikunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 6,08 Milliarden Dollar, verzeichnet bedeutende Aktientransaktionen seiner Führungskräfte. Der Leiter der Rechtsabteilung, Brian G. Lloyd, veräußerte 25.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 99,5 Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von 2,49 Millionen Dollar entspricht. Zuvor hatte Lloyd 11.533 Aktien ohne Kosten erworben, nachdem bestimmte Leistungsbedingungen erfüllt worden waren. Gleichzeitig gab er 4.198 Aktien zur Deckung von Lohnsteuern ab, die mit 98,5 Dollar pro Stück bewertet wurden. Auch der Personalchef des Unternehmens verkaufte eine beträchtliche Menge an Aktien: 13.809 Stück zu einem Durchschnittspreis von 99,68 Dollar, was einem Gesamtwert von 1,38 Millionen Dollar entspricht. Der Finanzvorstand Raul Parra Jr. trennte sich ebenfalls von 12.451 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 98,81 Dollar pro Aktie, was etwa 1,23 Millionen Dollar einbrachte. Trotz dieser umfangreichen Verkäufe durch das Führungsteam zeigt Merit Medical starke Finanzergebnisse.

Finanzielle Entwicklung übertrifft Erwartungen

Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal 2024 hervorragende Ergebnisse mit einem Gewinn pro Aktie von 0,93 Dollar, deutlich über der Prognose von 0,82 Dollar. Der Umsatz erreichte 355,2 Millionen Dollar und übertraf damit die Markterwartungen, was einem Jahreswachstum von 9 Prozent entspricht. Die Bruttomarge verbesserte sich um etwa 300 Basispunkte im Jahresvergleich und erreichte einen Rekordwert für das Unternehmen. Der freie Cashflow stieg um beeindruckende 67 Prozent auf 185 Millionen Dollar für das Jahr 2024. Für 2025 prognostiziert Merit Medical ein Umsatzwachstum von 8-10 Prozent und einen Gewinn pro Aktie zwischen 3,58 und 3,70 Dollar. Die jüngsten Übernahmen, darunter Cook Medical und EndoGastric Solutions, übertreffen die Erwartungen und tragen zur robusten Entwicklung bei. Analysten haben ihre Kursziele angepasst, wobei mehrere Firmen ein Ziel von 116 Dollar festgelegt haben, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens widerspiegelt.

