BONN (dpa-AFX) - In den Post-Tarifverhandlungen ringen Vertreter von Verdi und der Deutschen Post weiter um eine Einigung. Am Dienstag sollte die am Montag begonnene vierte Verhandlungsrunde fortgesetzt werden. Die Tarifparteien verhandeln an einem geheimen Ort. Beobachter halten eine Einigung für möglich.

Verdi fordert für die etwa 170.000 Briefträger, Postboten und anderen Logistikmitarbeiter sieben Prozent höhere Entgelte in einem zwölfmonatigen Tarifvertrag. Die Post hatte bis zum Beginn der 4. Runde in einem 27 Monate laufenden Vertrag ein Plus um zunächst 1,8 Prozent und später um weitere 2,0 Prozent angeboten. Die Deutsche Post gehört zum Logistikkonzern DHL.

In den vergangenen Wochen hatten sich Tausende Beschäftigte an ganztägigen Warnstreiks beteiligt. Gestreikt wurde unter anderem in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung. In der Folge wurden zahlreiche Sendungen erst mit Verspätung zugestellt./tob/DP/ngu