Die BAWAG Group konnte im Geschäftsjahr 2024 beeindruckende Finanzergebnisse erzielen. Mit einem Nettogewinn von 760 Millionen Euro verzeichnete die Bank einen Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 9,60 Euro, was einer Steigerung von 16 Prozent entspricht. Besonders hervorgehoben werden kann die starke Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTCE), welche bei beachtlichen 26 Prozent lag.

Die operativen Kernerträge wuchsen um 5 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro, wobei der Nettozinsertrag ebenfalls um 5 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro anstieg. Der Provisionsüberschuss entwickelte sich mit einem Plus von 9 Prozent auf 310 Millionen Euro noch dynamischer. Die Cost-Income-Ratio erhöhte sich geringfügig um 1,7 Prozentpunkte auf 33,5 Prozent, bleibt aber im Branchenvergleich auf einem sehr effizienten Niveau. Diese positive Entwicklung führte zu einem Ergebnis vor Risikokosten von 1,08 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4 Prozent entspricht.

Erfolgreiche Übernahme und optimistische Prognose für 2025

Ein strategischer Meilenstein für die BAWAG Group war die Übernahme der niederländischen Digitalbank Knab, die am 1. November 2024 erfolgreich vollzogen wurde. Trotz der Akquisitionskosten und der Integration von Knab im vierten Quartal konnte die CET1-Kapitalquote auf 15,2 Prozent gesteigert werden - ein Plus von 50 Basispunkten im Jahresvergleich. In dieser Kennzahl ist bereits der Abzug der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 432 Millionen Euro berücksichtigt. Den Aktionären schlägt die Bank eine attraktive Dividende von 5,50 Euro je Aktie vor.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich die BAWAG Group zuversichtlich und strebt einen weiteren Anstieg des Nettogewinns auf über 800 Millionen Euro an. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll weiterhin über 20 Prozent liegen. Der Vorstand wird die detaillierten Ergebnisse am 4. März 2025 in einem Earnings Call präsentieren und am selben Tag einen Investor Day abhalten, bei dem die weiteren strategischen Pläne erläutert werden dürften.

