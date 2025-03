Trotz leichter Kursrückgänge im XETRA-Handel stuft Berenberg den Walldorfer Softwarekonzern als stabilen Wert ein und prognostiziert weiteres Wachstumspotenzial.

Die SAP-Aktie zeigt sich am Dienstagmorgen mit leichten Verlusten im XETRA-Handel, obwohl die Privatbank Berenberg ihr Kursziel für den Softwareriesen deutlich angehoben hat. Im frühen Handel notierte die Aktie bei 268,75 Euro, was einem Minus von etwa einem Prozent entspricht. Zwischenzeitlich fiel der Kurs sogar auf 266,80 Euro. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu der positiven Einschätzung von Berenberg-Analyst Nay Soe Naing, der das Kursziel von 242 auf 299 Euro erhöhte und die Einstufung auf "Buy" beließ. Der Experte bezeichnet SAP als "sicheren Hafen" in der Softwarebranche und betont, dass sich der Übergang der Kunden zu Cloud-basierten Angeboten beschleunige. Zudem zeichne sich ab, dass der Walldorfer Konzern innerhalb des Cloud-Segments zunehmend Werte hebe.

Wachstumspotenzial trotz kurzfristiger Kursschwäche

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das langfristige Potenzial der SAP-Aktie beachtlich. Das neue Kursziel von 299 Euro liegt etwa 11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Zum Vergleich: Das bisherige 52-Wochen-Hoch erreichte die Aktie am 19. Februar 2025 mit 283,50 Euro. Von diesem Wert ist die SAP-Aktie derzeit etwa 5,5 Prozent entfernt. Beeindruckend ist die Entwicklung im Jahresvergleich - das 52-Wochen-Tief vom April 2024 lag bei 163,82 Euro, was einem Abstand von fast 40 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Die positiven Geschäftsergebnisse des letzten Quartals unterstreichen diese Entwicklung: SAP konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10,75 Prozent auf 9,38 Milliarden Euro steigern, während der Gewinn je Aktie von 1,02 auf 1,37 Euro kletterte. Die durchschnittliche Analystenschätzung für das Kursziel liegt derzeit bei 287,44 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn von 6,28 Euro je Aktie.

Anzeige

SAP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SAP-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:

Die neusten SAP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SAP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SAP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...