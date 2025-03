Die Microsoft-Aktie steht derzeit an einem kritischen technischen Niveau und könnte vor weiteren Kursrückgängen stehen, warnen Analysten von Wolfe Research in einer aktuellen Analyse. Das Papier hat in den letzten Monaten ein Topbildungsmuster geformt und notierte zum Wochenstart bei 388,49 USD, was nahe am ursprünglichen Kursziel der Experten von 385 USD liegt. Sollte die Aktie dieses Niveau nicht halten können, könnte die jahrelange Topbildung zu einem weiteren Rückgang auf 315-335 USD führen - ein potenzieller Wertverlust von etwa 15-20 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Fundamentaldaten bleiben robust trotz Kursschwäche

Trotz der technischen Schwäche bleiben die Fundamentaldaten des Technologieriesen stark. Im letzten Quartal stieg der Gewinn pro Aktie auf 3,24 USD von 2,94 USD im Vorjahreszeitraum, während der Umsatz um beachtliche 12,27 Prozent auf 69,63 Milliarden USD zulegte. Die derzeit schwache Kursentwicklung steht im Zusammenhang mit der allgemeinen Schwäche bei KI-bezogenen Aktien. Mikrosoft sieht sich zudem mit Druck aufgrund seiner aggressiven KI-Investitionen konfrontiert - die Kapitalausgaben werden voraussichtlich 80 Milliarden USD im laufenden Geschäftsjahr erreichen. Gleichzeitig expandiert das Unternehmen im Gesundheitssektor mit der Einführung von Dragon Copilot, einem fortschrittlichen KI-Assistenten für klinische Arbeitsabläufe, der im Mai 2025 zunächst in den USA und Kanada auf den Markt kommen soll. Analysten sehen den aktuellen Kursrückgang als mögliche Kaufgelegenheit, wobei die Aktien nun mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 27 für die zukünftigen Erträge gehandelt werden - dem niedrigsten Wert seit fast zwei Jahren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 505 USD, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

Anzeige

Microsoft-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Microsoft-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:

Die neusten Microsoft-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Microsoft-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Microsoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...