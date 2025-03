Die Aktien der Deutschen Lufthansa verzeichneten am Dienstag deutliche Verluste im XETRA-Handel. Am Vormittag sank der Kurs um 1,1 Prozent auf 6,91 EUR, wobei im frühen Handelsverlauf bereits 332.140 Aktien den Besitzer wechselten. Im Tagesverlauf vertiefte sich der Abwärtstrend, und die Aktie gab bis zum Mittag 2,3 Prozent auf 6,83 EUR nach. Das Tagestief wurde bei 6,80 EUR markiert, nachdem der Anteilsschein mit einem Wert von 6,93 EUR in den Handelstag gestartet war. Trotz der aktuellen Schwäche liegt die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR vom 6. August 2024, aber auch spürbar unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,34 EUR, das am 11. April 2024 erreicht wurde. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 7,36 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Hoffnung auf politische Entlastung

Die deutsche Luftverkehrsbranche könnte bald aufatmen. Berlins Regierender Bürgermeister fordert eine deutliche Reduzierung der hohen Kosten für die Luftfahrtindustrie im internationalen Vergleich. Insbesondere die Luftverkehrssteuer und die Sicherheitsgebühren müssten erheblich gesenkt werden, damit deutsche Flughäfen international wettbewerbsfähig bleiben können. Eine entsprechende Bundesratsinitiative wurde bereits eingebracht, und die Ministerpräsidenten der Länder zeigen sich einig, dass Steuern und Gebühren auf das europäische Niveau abgesenkt werden müssten. Der deutsche Luftverkehr hat sich im europäischen Vergleich nur sehr langsam von der Corona-Krise erholt, wofür die Branche hauptsächlich die hohen staatlich veranlassten Gebühren und Steuern verantwortlich macht. Diese politischen Entwicklungen könnten mittelfristig positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Lufthansa haben, deren jüngste Quartalszahlen einen leichten Rückgang beim Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR im Vorjahresquartal auf 0,92 EUR zeigten, während der Umsatz von 10,28 Milliarden EUR auf 10,74 Milliarden EUR anstieg.

