TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 332 Mio.

Hamburg, 04. März 2025 - Die TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft") hat heute unbesicherte und nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 332 Mio. und einer Laufzeit bis März 2031, ISIN: DE000A4DFC57 (die "Wandelschuldverschreibungen") platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft wurden ausgeschlossen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 332 Mio. und einer Stückelung von EUR 100.000 je Wandelschuldverschreibung werden von der TAG Immobilien AG ausgegeben. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neu auszugebende oder existierende, auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft ohne Nennwert (die "Aktien") wandelbar sein, die einem Anteil von rund 10,0% am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen, oder können in bar zurückgezahlt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres festgelegten Nennbetrages emittiert. Sofern die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen bei Endfälligkeit am 11. März 2031 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Höhe von 106,28% ihres festgelegten Nennbetrags zurückgezahlt ("Aufgezinster Rückzahlungsbetrag"). Der anfängliche Wandlungspreis von EUR 18,94, entspricht einer Wandlungsprämie von 40% über dem Referenzkurs von EUR 13,5285, der als volumengewichteter Durchschnittskurs ("VWAP") der Aktien im XETRA-Handel zwischen Start und Pricing des Angebots des heutigen Tages definiert ist. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags liegt der effektive Wandlungspreis bei ca. EUR 20,13 bei Endfälligkeit. Der Kupon liegt bei 0,625% p.a. und wird halbjährig nachträglich gezahlt werden.

Die Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 11. März 2025 (der "Begebungstag") stattfinden. Die Gesellschaft beabsichtigt, innerhalb von drei Monaten nach dem Begebungstag, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die Gesellschaft hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem Emissionstag verpflichtet.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Tel. +49 (0) 40 380 32 - 305

ir@tag-ag.com

