Der Drohnenhersteller verstärkt seine Präsenz in Ostasien durch strategischen Ausbau in Taiwan, um die wachsende regionale Nachfrage zu bedienen und US-Militärstandards zu erfüllen.

ZenaTech, Inc. verzeichnet bedeutende Fortschritte bei der Erschließung des ostasiatischen Marktes für Verteidigungsdrohnen und kommerzielle Drohnenlösungen. Das an der Nasdaq, der Frankfurter Börse und der mexikanischen Börse notierte Technologieunternehmen baut aktuell seine taiwanesische Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors strategisch aus. Diese Expansion zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach hochentwickelten Drohnentechnologien in der Region zu bedienen und gleichzeitig die Compliance mit US-Militärvorschriften zu gewährleisten. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, hat ZenaTech bereits zwei Business-Development-Manager eingestellt und plant, das Team in Taiwan innerhalb des kommenden Monats um fünf weitere Ingenieure zu erweitern. Mit dieser Strategie positioniert sich das Unternehmen optimal auf einem Markt, der laut Fortune Business Insights zwischen 2024 und 2032 ein jährliches Wachstum von 13,15 Prozent erfahren soll.

Strategische Produktionsvorteile und Marktpotenzial

Die im November 2024 eröffnete Niederlassung in Taiwan stellt ein zentrales Element in der Unternehmensstrategie dar. Der Standort wurde gezielt wegen seiner Expertise im Elektronikbereich und der Verfügbarkeit kostengünstiger, nicht-chinesischer Komponenten ausgewählt. Hier werden spezialisierte Sensoren, Kameras und Elektronikkomponenten für die ZenaDrone 1000 und die KI-Multifunktionsdrohnen der IQ-Serie produziert. Diese interne Fertigung sichert nicht nur die Lieferkette für ZenaTechs Produktionsanlagen in Sharjah (VAE) und die geplante US-Produktion in Arizona, sondern gewährleistet auch die Übereinstimmung mit dem US-amerikanischen National Defense Authorization Act - eine wesentliche Voraussetzung für Aufträge des US-Militärs. Das Marktpotenzial ist beachtlich: Der japanische Markt für kommerzielle Drohnen, der 2024 einen Wert von 3 Milliarden Dollar erreichte, soll bis 2030 auf fast 7 Milliarden Dollar anwachsen. In Malaysia wird für denselben Zeitraum sogar ein Wachstum von 5 auf 13 Milliarden Dollar prognostiziert. Diese Aussichten, in Kombination mit ZenaTechs strategischer Positionierung und den bereits erfolgreich abgeschlossenen Tests bei der US Air Force und US Navy, könnten dem Unternehmen eine vielversprechende Marktposition sichern.

