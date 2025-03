Die TAG Immobilien AG hat erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 332 Millionen Euro platziert. Die unbesicherten und nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis März 2031 und werden mit einem jährlichen Kupon von 0,625 Prozent verzinst, der halbjährlich nachträglich ausgezahlt wird. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 18,94 Euro festgelegt, was einer Prämie von 40 Prozent über dem Referenzkurs von 13,5285 Euro entspricht. Dieser Referenzkurs wurde als volumengewichteter Durchschnittskurs der TAG-Aktien im XETRA-Handel zwischen Start und Festsetzung des Angebots definiert. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags liegt der effektive Wandlungspreis bei Endfälligkeit bei etwa 20,13 Euro. Sollten die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet worden sein, werden sie bei Endfälligkeit am 11. März 2031 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Höhe von 106,28 Prozent ihres festgelegten Nennbetrags zurückgezahlt.

Reaktion des Marktes und Verwendungszweck

Die Ankündigung der Wandelanleihe führte zu einem Kursrückgang der TAG Immobilien-Aktie. Im MDAX-Handel verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 3,3 Prozent, während die Verluste auf der Tradegate-Plattform im Vergleich zum Xetra-Schluss sogar rund 5 Prozent betrugen. Der Kurs fiel unter seine 21-Tage- und 50-Tage-Durchschnittskurse und erreichte den niedrigsten Stand seit einer Woche. Dies stand im Kontrast zur Entwicklung des Konkurrenten Vonovia, der einen leichten Gewinn von 0,4 Prozent verzeichnen konnte. Die Wandelschuldverschreibungen der TAG Immobilien AG entsprechen etwa 10 Prozent des Grundkapitals des Unternehmens. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 11. März 2025 stattfinden, und das Unternehmen hat sich zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode ab dem Emissionstag verpflichtet.

