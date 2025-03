Die Tui-Aktie verzeichnete am Dienstag deutliche Verluste im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf sank der Kurs um 4,2 Prozent auf 6,81 EUR, nachdem das Papier bereits bei 6,78 EUR sein Tagestief markiert hatte. Die Handelssession hatte noch bei 6,99 EUR begonnen, doch die Abwärtsbewegung setzte sich kontinuierlich fort. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 1,85 Millionen Aktien. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 8,88 EUR, das im Dezember 2024 erreicht wurde und ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau darstellt. Trotz des Rückgangs liegt der Kurs immer noch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR vom August 2024. Für Anleger könnte die aktuelle Korrektur daher eine interessante Einstiegsgelegenheit darstellen, insbesondere angesichts der optimistischen Prognosen von Marktexperten, die ein mittleres Kursziel von 8,80 EUR veranschlagen. Auch die Dividendenaussichten gestalten sich positiv: Nach einer Nullrunde im Jahr 2024 rechnen Analysten für das laufende Geschäftsjahr mit einer Ausschüttung von 0,086 EUR je Aktie.

Internationale Expansion als Wachstumsmotor

Die langfristigen Geschäftsaussichten des Touristikunternehmens werden maßgeblich durch die internationale Expansion getrieben. Das Unternehmen selbst bezeichnet den Auslandstourismus mittlerweile als "Rückgrat" des eigenen Geschäfts. Die Internationalisierungsstrategie der vergangenen Jahre hat sich als entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen, während das Deutschland-Geschäft weniger zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Die Unternehmensführung sieht die Wachstumsmärkte primär außerhalb Deutschlands - insbesondere in Osteuropa, Südeuropa und zunehmend auch in Märkten jenseits des europäischen Kontinents. Diese strategische Ausrichtung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalsergebnissen wider. Im Dezember-Quartal 2024 konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um beachtliche 13,24 Prozent auf 4,87 Milliarden EUR steigern. Gleichzeitig verringerte sich der Quartalsverlust von 0,24 EUR auf 0,17 EUR je Aktie. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn von 1,18 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 7. Mai 2025 veröffentlicht und dürften weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben.

