Der Konsumgüterriese verzeichnet bemerkenswerte 1,9 Prozent Zuwachs auf 46,25 GBP und setzt damit seinen langfristigen Aufwärtstrend fort. Experten prognostizieren weiteres Wachstum.

Die Unilever-Aktie verzeichnete am Dienstag deutliche Kursgewinne im Londoner Handel. Bis zum Nachmittag stieg der Anteilsschein des Konsumgüterkonzerns um beachtliche 1,9 Prozent auf 46,25 GBP. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 46,42 GBP, nachdem es bei 45,69 GBP in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf mehr als 1,8 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger an dem STOXX 50-Wert unterstreicht. Die positive Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Aufwärtstrend ein, der die Aktie inzwischen auf ein Niveau von 23,99 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief katapultiert hat. Dieses Tief wurde am 18. April 2024 bei 37,30 GBP markiert. Zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP, welches am 10. September 2024 erreicht wurde, fehlen der Aktie derzeit noch knapp 9 Prozent.

Analysten optimistisch für weitere Entwicklung

Finanzexperten zeigen sich für die Zukunft des Konsumgüterherstellers zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel für die Unilever-Aktie liegt bei 48,67 GBP, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Auch bei der Dividendenerwartung gibt es positive Signale für Anleger: Während für das Jahr 2024 eine Ausschüttung von 1,48 GBP je Aktie erfolgte, prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine Dividende von 1,90 EUR. Beim Gewinn rechnen Marktbeobachter für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis je Aktie von 3,14 EUR. Die nächsten Quartalszahlen dürften am 31. Juli 2025 veröffentlicht werden, wenn Unilever seine Q2 2025-Bilanz vorlegt. Während der europäische STOXX 50 Index in den letzten Handelstagen überwiegend schwächere Tendenzen zeigte, konnte sich die Unilever-Aktie mit ihrer positiven Performance deutlich vom Gesamtmarkt absetzen.

Anzeige

Unilever-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Unilever-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:

Die neusten Unilever-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Unilever-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Unilever: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...