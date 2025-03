Biotech-Unternehmen verzeichnet trotz täglicher Kursverluste beachtliches Handelsvolumen - positive Quartalszahlen und signifikantes Umsatzwachstum bieten Perspektiven

Die CureVac-Aktie zeigte am Handelstag deutliche Schwankungen. Nach einem positiven Start in den Morgenhandel mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 2,96 EUR, drehte der Kurs im Tagesverlauf ins Negative. Am Mittag verzeichnete das Papier bereits Verluste von 1,8 Prozent auf 2,90 EUR, bevor sich der Abwärtstrend am Nachmittag weiter verstärkte. Gegen 15:51 Uhr notierte die Aktie schließlich mit einem Minus von 2,2 Prozent bei 2,89 EUR. Das Tageshoch wurde bei 2,98 EUR markiert, während das Tagestief bei 2,82 EUR lag. Insgesamt wurden im Handelsverlauf beachtliche 184.262 CureVac-Aktien umgesetzt, was auf ein reges Handelsinteresse hindeutet.

Aktuelle Marktposition und Zukunftsaussichten

Die aktuelle Kursentwicklung muss im Kontext der längerfristigen Performance betrachtet werden. Das 52-Wochen-Hoch erreichte die CureVac-Aktie am 7. Januar 2025 mit 4,98 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von über 71 Prozent entspricht. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 26. April 2024 mit 2,06 EUR verzeichnet, was etwa 29 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Die Quartalszahlen vom 12. November 2024 fielen überraschend positiv aus: CureVac konnte einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD präsentieren, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen wurde. Besonders beeindruckend entwickelte sich der Umsatz, der auf 542,57 Millionen USD stieg - ein gewaltiger Sprung gegenüber den 17,93 Millionen USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,793 EUR je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 3,90 USD an. Die nächste Bilanzvorlage wird für den 23. April 2025 erwartet.

