Der Schweizer Pharmariese verzeichnet Kursgewinne von 0,5 Prozent bei hohem Handelsvolumen und liegt 16 Prozent über dem Jahrestief trotz Gewinnrückgang.

Die Novartis-Aktie verzeichnete am Dienstag einen erfreulichen Handelsverlauf an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf konnte das Pharmapapier kontinuierlich zulegen und notierte am Nachmittag bei 99,46 CHF, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert war der Tageshöchststand von 99,90 CHF, den die Aktie zwischenzeitlich erreichte. Das Handelsvolumen zeigte mit über 1,4 Millionen gehandelten Aktien ein reges Interesse der Anleger. Die positive Entwicklung reiht sich in den allgemein freundlichen Trend des STOXX 50 ein, der ebenfalls Zugewinne verbuchen konnte. Allerdings liegt die Aktie noch immer etwa 3,28 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, das am 3. September 2024 markiert wurde. Im Vergleich zum Jahrestief von 83,63 CHF vom April 2024 hat sich der Kurs jedoch deutlich erholt und notiert aktuell rund 16 Prozent darüber. Analysten sehen für die Novartis-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 99,13 CHF, was nahezu dem aktuellen Kurs entspricht.

Positive Geschäftszahlen und Dividendenaussichten

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Schweizer Pharmakonzerns zeigen eine positive Geschäftsentwicklung. Im letzten Quartal 2024 konnte Novartis einen Umsatzanstieg von beachtlichen 13,87 Prozent auf 11,54 Milliarden CHF vermelden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Umsatz noch bei 10,13 Milliarden CHF gelegen. Beim Gewinn je Aktie musste das Unternehmen allerdings einen Rückgang hinnehmen - dieser lag bei 1,24 CHF, während im Vorjahresquartal noch 3,67 CHF je Aktie erzielt wurden. Für Anleger dürften die Dividendenaussichten interessant sein: Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 3,90 USD je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,50 CHF darstellen würde. Die Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2025 wird für den 29. April erwartet. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2025 mit einem Gewinn von etwa 8,30 USD je Aktie, was das Vertrauen der Experten in die zukünftige Geschäftsentwicklung des Pharmariesen unterstreicht.

Anzeige

Novartis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Novartis-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:

Die neusten Novartis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Novartis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Novartis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...